Hajime Tabata (Final Fantasy XV) travaille finalement sur un jeu dans le metavers

Si les entreprises occidentales commencent doucement à être plus prudents quant aux questions entourant le web3, le climat ne semble pas être le même au Japon. En témoigne l’entêtement de Square Enix à poursuivre ses recherches dans le domaine, ce qui fait aussi des émules chez ses anciens partenaires, comme Hajime Tabata. Le réalisateur de Final Fantasy XV, qui a sorti le projet du marasme dans lequel il était empêtré pendant des années, a depuis fondé son propre studio, JP Games, après une première aventure infructueuse chez Luminous Productions. Mais son intérêt se porte maintenant sur le monde du metavers, avec un projet bien étrange (pour ne pas dire déprimant).

Un projet qui fait déjà soupirer

Si l’on comprend bien ce dont Tabata veut nous parler, il serait maintenant au travail sur un projet nommé Ryugukoku, une sorte de RPG online qui se baserait sur un ensemble de metavers (un MMORPG blockchain pour résumer grossièrement) et qui aurait pour but de gamifier l’économie au Japon.

Dans cet espace, les clients, les entreprises et les commerces japonais pourraient ainsi créer leur double pour voyager à travers différents mondes, avec quelques éléments classiques de jeu de rôle au programme, mais tout ça dans le but de collaborer sur du partage d’informations et sur des notions de marketing. Il sera possible d’effectuer des paiements dans ces univers, qui seront protégés selon Tabata. Naturellement, l’achat de NFT sera au programme avec un « passeport multi-magique » qui permettra d’authentifier les utilisateurs. Youpi.

Un projet si éloigné des travaux de Tabata que l’on a du mal à comprendre comment le créateur en a pu arriver là. On en vient presque à ne plus attendre les vrais jeux de JP Games quand on voit que la priorité est donnée à ce genre de projet.