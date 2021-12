JP Games, studio dirigé par Hajime Tabata (FFXV) devrait annoncer son RPG en 2022

Depuis la fin du développement de Final Fantasy XV, Hajime Tabata, son réalisateur, a pris un peu de temps avant de trouver ses marques. D’abord affecté à Luminous Productions, nouvelle division de Square Enix ouverte en 2018 et qui a donné naissance à Forspoken, le créateur est ensuite parti avant de fonder son nouveau studio, JP Games. Celui-ci est à l’œuvre sur de nouveaux projets et l’on devrait en attendre parler prochainement.

Une annonce en 2022 ?

Hajime Tabata a profité des traditionnels vœux de fin d’année publiés dans la magazine japonais Famitsu pour partager ce que lui inspirait 2022 : « Cette année, nous annoncerons un nouveau RPG ». Simple et concis, le créateur compte donc bien annoncer le tout premier projet du studio au cours de l’année 2022.

Bien sûr, avec la situation sanitaire actuelle, on peut imaginer que l’annonce ne se fera pas tout de suite, mais on peut s’attendre à une nouvelle pointure dans le domaine du RPG : rappelons qu’il y a quelques mois, Hajime Tabata avait déclaré qu’il bossait sur non pas un, mais deux projets majeurs, dont le premier serait « très rapide » et qui est présenté comme une potentielle évolution de Final Fantasy Type-0.

On peut imaginer que le premier jeu de JP Games serait un RPG de moyenne envergure, permettant à l’équipe de prendre ses marques, tout en continuant à travailler sur le second projet, qui lui, est décrit comme un RPG à l’échelle d’un triple AAA, qui se rapprocherait d’un Final Fantasy XV avec beaucoup d’exploration. Hajime Tabata semble donc mettre à profit l’expérience acquise sur ses précédentes productions et il ne reste plus qu’à patienter d’ici l’année prochaine pour en savoir davantage.