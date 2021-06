JP Games prépare deux gros jeux, qui seraient des évolutions de Final Fantasy XV et Type-0

Depuis que toute la production autour de Final Fantasy XV s’est arrêtée et qu’il a quitté Luminous Productions, Hajime Tabata est allé voler de ses propres ailes avec le studio JP Games. Le réalisateur du quinzième épisode est visiblement très occupé avec deux gros projets en cours, dont il donne aujourd’hui un tout petit peu plus de détails.

L’expérience acquise sur Final Fantasy n’est pas perdue

Lors d’une interview accordée au Weekly Famitsu, relayée par Gematsu, il déclare alors que les deux titres sont des projets majeurs à grande échelle.

Le premier d’entre eux a terminé sa préproduction et serait un RPG très rapide qui serait un jeu assez expérimental, mais aussi une évolution de Final Fantasy Type-0, l’un de ses autres jeux du temps où il était chez Square Enix. Le but de Tabata serait de réaliser un RPG que l’on puisse terminer rapidement en condensant l’expérience, et ensuite d’offrir de la rejouabilité avec du multijoueur par la suite.

Le deuxième projet n’en n’est pas encore à ce stade d’avancement et vient tout juste de débuter. Il s’agira d’un AAA plus classique que le premier qui est cette fois-ci décrit comme une évolution de Final Fantasy XV, avec une emphase sur l’exploration. On imagine donc qu’un monde ouvert peut être au programme.

Il faudra cependant attendre encore quelques années avant de voir la couleur de ses projets, mais on sait désormais un peu plus à quoi s’attendre de la part de JP Games.