Très souvent, lorsque l’on parle de jeux de société autour des civilisations, le nom de 7 Wonders ressort en premier. Et si on vous proposait aujourd’hui une nouvelle référence et peut-être même votre prochain jeu coup de cœur dans cette thématique ? Aujourd’hui, nous lançons une partie de Hadara pour voir si le jeu signé Benjamin Chwer répondra à nos attentes.

A l’occasion de cette chronique, nous avons joué dans des configurations de 3 et 4 joueurs au titre édité en France par Edge. Le jeu propose une variation de configurations permettant de jouer au jeu entre 2 et 5 personnes autour de la table. Pour le coup, le jeu ne propose pas de mode spécifique selon les configurations étant donné son fonctionnement, permettant de jouer au jeu tel qu’il a été pensé ainsi.

A la découverte des civilisations

Hadara est un jeu de draft pour 2 à 5 joueurs. Vous allez incarner une civilisation, représentée par un animal héraldique tel que le singe ou le dragon. Chaque plateau propose des espaces libres, et des pistes pour les différents axes du jeu :

Revenu

Militaire

Culture

Alimentation

Chaque joueur obtient également une carte départ, déterminant l’initiative et les valeurs de départ des pistes ainsi que les pièces de monnaie de départ. Hadara est un jeu qui se divise en 3 manches appelées des époques. Chaque époque est divisée en deux phases. Durant la première phase, chaque joueur va récupérer deux cartes d’une couleur, en défausser une dans son emplacement dédier et choisir s’il va décider d’acheter la seconde ou la vendre.

Les cartes correspondent ainsi aux différents axes de développement ainsi qu’un dernier type de cartes, violettes, qui octroieront des capacités supplémentaires. Il faudra donc choisir judicieusement chaque carte afin de pouvoir développer sa civilisation de la meilleure des façons, dépendant bien entendu de la stratégie que vous souhaitez appliquer. Une fois cette première phase effectuée, la seconde phase vous permettra, à tour de rôle de choisir une carte issue de n’importe quelle défausse et de décider si vous allez l’acquérir ou la vendre.

A savoir qu’entre chaque phase d’acquisition arrive une phase de revenu, ainsi que la possibilité de prendre une colonie (dépendant de votre niveau de piste militaire) et de sculpter un buste (dépendant de votre niveau de culture). A la fin d’une époque, vous devrez alimenter vos cartes et pour cela vérifier que votre jauge d’alimentation est assez haute et correspondant à votre nombre de carte totales dans votre civilisation.

A la fin de la troisième époque, le joueur ave le plus de points de victoire remporte la partie.

Un jeu intelligent et stratégique

Dès la première partie d’Hadara, on se surprend à penser et repenser à chacune de nos actions, comment tout cela aurait fonctionné en mettant en place cette stratégie ou une autre. Hadara est un jeu qui par son fonctionnement même demande une réflexion stratégique assez importante, mais pas trop complexe.

Tout comme 7 Wonders, le jeu fonctionne de façon à ce qu’il laisse un champ assez ouvert aux possibilités stratégiques. Hadara fonctionne par ailleurs sur un principe de draft à la fois fermé et ouvert via le matériel du jeu.

Lors de la première phase, on pioche 2 cartes, en choisissant l’une et laissant l’autre, qui sera donc disponible lors de la seconde phase. La seconde phase est donc un draft ouvert, qui, pour le joueur aguerri et observateur, saura exactement ce qu’il laissera à disposition dépendant de quelle carte il prendra.

Et du fait du nombre de cartes, les différentes combinaison et le déroulé d’une partie, Hadara est ainsi un jeu d’une rejouabilité folle, au même niveau qu’un 7 Wonders, tout en étant totalement différent dans son déroulé et les actions de jeu que l’on réalise.

Le jeu d’ailleurs, avec sa routine de jeu, permet aux joueurs de ne pas être frustré de ne pas avoir telle ou telle carte en terme d’axe de développement car on se retrouve toujours au moins une fois par tour avec une carte de chaque couleur.

Pour qui s’adresse Hadara ?

Vous aimez 7 Wonders et vous souhaitez un nouveau jeu à faire tourner pendant vos soirées jeux ? Vous aimez les jeux de draft avec un twist spécifique dans la mécanique et la routine de jeu ? Hadara est un choix pour le coup tout trouvé. Comptez entre 15 et 20 minutes pour la lecture et l’explication des règles, et une bonne heure de partie.

Au niveau du matériel, on retrouve des cartes vraiment bien illustrées, des plateaux très réussis, mais surtout ce plateau central, montable comme vous le souhaitez, et la roue permettant au joueur ayant l’initiative de choisir où commencer sa collecte de carte. Malin et réussi. La boîte dispose de plus d’un thermoformage de plutôt bonne qualité, avec une règle expliquant comment se range l’ensemble.

Hadara est une franche réussite ! Dans le genre de jeu de civilisation par cartes, il excelle par sa rejouabilité et ses possibilités quasiment sans fin stratégiques. Un incontournable de ce début d’année, assurément.