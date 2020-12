GungHo Online Entertainment (Ninjala, Let it Die) sur un nouveau jeu

Entreprise fondée en 1998, GungHo Online Entertainment est le studio à l’origine de titres tels que Let It Die ou plus récemment Ninjala. Ils ont également œuvré sur plusieurs MMO ainsi que des portages comme les récents retours de Grandia. Dans les colonnes du magazine japonais Famitsu, le studio évoque un nouveau projet.

Peut-être une annonce en 2021

Rapidement interviewé dans le cadre des vœux annuels du magazine nippon, Kazuki Morishita, président de GungHo Online Entertainment, a expliqué que l’équipe travailler sur un nouveau projet « Nous développons un nouveau jeu sur console. J’espère pouvoir l’annoncer cette année ».

Aucune autre information n’a été délivrée mais cela confirme que le studio bosse sur un autre projet qui sera à destination d’une console. Si tout se passe bien, l’annonce sera faite en 2021. Reste plus qu’à patienter pour en attendre un peu plus. Peut-être un nouveau free-to-play ? Cela suivrait le modèle de quelques dernières productions du studio.