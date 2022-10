Guilty Gear Strive : Une bêta ouverte pour tester le cross-play aura lieu du 15 au 17 octobre sur PC, PS4 et PS5

Comme annoncé l’été dernier par Arc System Works, Guilty Gear Strive devrait prendre en charge les fonctionnalités cross-play d’ici quelques semaines. Afin de se préparer au mieux à son déploiement, le studio asiatique a décidé d’organiser une phase de test ouverte et gratuite du 15 octobre 3h du matin au 17 octobre 9h sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Notez que l’application de cette bêta sera téléchargeable dès le 13 octobre à 9h et qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir le PlayStation Plus pour en profiter sur les consoles de Sony.

Un solide contenu au programme

Comme rapporté par Gematsu, cette session ne sera pas uniquement l’occasion de tester le cross-play via les salons en ligne. Les joueurs et les joueuses qui n’ont toujours pas craqué pour le titre pourront aussi accéder à une grande partie de son contenu, à savoir les 21 personnages actuellement inclus au roster ainsi que de nombreux modes de jeu (Tutoriel, Missions, Survie, Entrainement, Versus IA et local…).

Sorti sur PC, PS4 et PS5 en juin 2021, Guilty Gear Strive arrivera au cours du printemps 2023 sur Xbox One, Xbox Series X|S et le Xbox Game Pass.