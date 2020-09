Guild Wars 2 : une nouvelle Fractale des Brumes disponible le 15 septembre

Ayant conquis des millions de joueurs depuis sa sortie en 2012, Guild Wars 2, le MMORPG de NetArena accueillera prochainement une nouvelle Fractale des Brumes intitulée Le Pic de Sunqua.

Prêts pour l’ascension?

Préparez-vous à livrer bataille contre des esprits élémentaires afin de faire revenir la paix dans cette région aux magnifiques ouvrages en pierre et aux arbres fleuris. Les plus valeureux d’entre vous pourront ensuite se mesurer à une version plus hardcore du combat final dans le mode défi.

Pour les plus impatients d’entre vous, un aperçu en direct sera diffusé le 11 septembre à 21h00 (heure de Paris, midi heure du Pacifique). L’émission « Guild Chat » sera présentée par Cameron Rich et Rubi Bayer, et sera retransmise sur la chaîne Twitch officielle mais aussi sur YouTube et Facebook.