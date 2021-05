Durant votre aventure pour battre l’un des Mangemonde, vous croiserez le bon vieux Louïes dans Biomutant, qui rêve d’une eau propre et saine. En plus de vous aider dans votre quête, vous pourrez lui rendre service à votre tour, et on ne peut que vous conseille d’effectuer cette quête, étant donné qu’elle vous donnera en récompense un beau véhicule.

La saine saline

Vous trouverez tout d’abord Louïes au nord de la Raffumerie à l’ouest de l’Arbre de vie et juste avant d’entre dans la zone envahie par la chaleur.

Il vous demandera alors de l’accompagner vers un point d’eau sain, tout en le protégeant des monstres sur le passage. Vous aurez donc quelques combats à effectuer, avec un Snuddel à combattre au bord de l’eau.

Le Mini-Gargantua

Par la suite, vous devrez vous rendre à l’autre bout de la carte, au sud-est plus précisément, pour vous rendre dans le camp de Brug. Ce dernier retient en otage le Mini-Gargantua, et vous devrez affrontez ses sbires ainsi que le boss dans sa forteresse pour libérer la créature. Une fois les ennemis vaincus, allez détacher la corde qui pend le monstre pour le libérer et le relâcher dans les eaux.

Allez ensuite le voir sur la plage pour qu’il vous remercie, et vous pourrez alors vous en servir comme un bateau amélioré. Grâce à lui, vous n’aurez pas besoin d’upgrader votre bateau, et il pourra aussi être appelé dans les marais.

