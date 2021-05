Parmi tous les personnages que vous croiserez dans Biomutant, vous tomberez peut-être sur Klick et sa petite caravane, que vous devrez forcément cherche si vous souhaitez améliorer votre poing métallique. Voici où trouver le personnage et sa quête.

Six pieds sous terre

Vous pourrez trouver Click dans le lieu-dit nommé Nimportou. Le personnage vous demandera alors d’effectuer une périlleuse mission en cherchant un bous d’os dans un cimetière à l’ouest de la carte (et de Banc-lieu). Vous trouverez alors des squelettes à abattre, avant de pénétrer dans le tombeau.

Ouvrez le cercueil et plongez dans l’eau, pour ensuite trouver l’os sur la terre ferme. Mais manque de chance, cela va révéler la présence d’un très grand squelette qu’il faudra abattre.

Une fois vaincu, remontez à la surface et allez voir Klick à nouveau pour mettre fin à la mission. Vous obtiendrez alors une clé qui vous permettra d’accéder à un abri non-loin contenant là aussi des squelettes, ainsi que des trésors à récupérer.

Biomutant est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.