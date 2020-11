Cette astuce de Spyro Reignited Trilogy vous permettra de débloquer le trophée / succès Plumes enflammées – Enflammer tous les vautours dans Village perché dans Spyro The Dragon. Pour le réussir, vous allez devoir vous rendre dans le monde Les Pacifiques et plus précisément, au Village perché.

Comment enflammer tous les vautours dans Village perché

Cet objectif est à réaliser pendant votre avancée du niveau. A la moitié du niveau, vous aurez l’occasion de planer vers la seconde partie de celui-ci. dès lors, vous rencontrerez les vautours à enflammer pour obtenir le trophée. Il est assez facile de de réaliser ce trophée / succès. Mais il n’est pas impossible de les louper, il ne faut pas hésiter à revenir sur ses pas pour ne pas en oublier. Regardez cette vidéo si vous en avez le besoin.

