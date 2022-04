Après être arrivé presqu’au bout de l’aventure principale d’Elden Ring, il est possible que vous aperceviez une région au nord que vous n’avez pas encore pu explorer. Cette zone, qui est en fait la région nord des Cimes des Géants, n’est accessible qu’une fois avoir récupéré les deux parties du médaillon secret de l’Arbre-sacré. Ce guide vous indiquera le cheminement à suivre pour récupérer les deux parties du médaillon secret de l’Arbre-sacré.

Où trouver les deux parties du médaillon secret de l’Arbre-sacré ?

Partie gauche du médaillon

Pour trouver la partie gauche du médaillon secret de l’Arbre-sacré, il vous faudra vous aventurer tout au nord des Cimes des géants, plus précisément dans le château de Solcastel. Le chemin est plutôt classique et vous arriverez facilement face au boss Commandant Niall. Tuez-le pour accéder au reste du château. Vous vous trouverez alors au sommet d’une tour sur laquelle il est possible de trouver le Médaillon secret de l’Arbre sacré (gauche).

Partie droite du médaillon

Pour la seconde moitié, vous pouvez trouver un indice sur sa localisation en parlant à Gideon au site de la table ronde. Il vous dira de vous diriger en Liurnia, dans le Village des Albinauriques. Pour trouver ce village, parcourez les marais en vous dirigeant à l’ouest de la Liurnia. Vous tomberez alors sur un village en bordure de falaise. Une fois le site de grâce du même nom que le lieu débloqué, continuez à progresser en montant la falaise. Vous trouverez alors un pot suspect adossé contre le mur de pierre sur la droite. Frappez le pot pour découvrir un personnage qui vous remettra le Médaillon secret de l’Arbre sacré (droite).

Activer l’ascenseur de Rold

Après avoir récupéré ces deux médaillons, il ne vous reste plus qu’à vous rendre à l’ascenseur de Rold à l’entrée des Cimes des Géants. Arrivé sur les lieux, vous pourrez brandir deux médaillons dépendamment d’où vous souhaitez aller. Si vous voulez vous rendre dans la région au nord, utilisez le médaillon secret en utilisant les flèches directionnelles pour le sélectionner. Activez ensuite ce dernier pour finalement vous rendre dans la partie extrême nord de la carte.

