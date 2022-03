Arrivé en Caelid, vous pourrez faire la rencontre de Gowry, le Sage assis seul dans sa cabane. On se rend bien vite compte que ce vieil homme est plus intéressé par la destinée d’une autre personne nommée Milicent. La quête de ce personnage reste relativement courte et se déroule dans sa globalité sur deux endroits relativement proches l’un de l’autre.

Où trouver Gowry ?

Emplacement : Cabane de Gowry proche de Sellia, la ville de la sorcellerie

Dans ces environs, si vous arrivez en passant en-dessous d’une structure, il se peut que vous trouviez un message par terre vous indiquant qu’il serait bon de visiter une cabane. En effet, en amont de Sellia, la ville de la sorcellerie se trouve une cabane et plus précisément la cabane de Gowry, en raison du nom de son propriétaire.

Protégé par une créature chien cauchemardesque, faites lui mordre la poussière et pénétrez dans le cabanon. Après un court échange avec Gowry, ce dernier vous enjoint de rencontrer une personne du nom de Milicent dans une Église un peu plus en hauteur à l’est de là où vous vous trouvez. Rendez-vous sur les lieux et, proche du site de grâce, vous trouverez une jeune femme avachie en proie à La Putréfaction Écarlate.

Revenez en parler avec Gowry pour qu’il vous indique un moyen de guérir cette malheureuse personne. Il vous faudra pour cela trouver une certaine aiguille perdue dans le marais d’Ivoine. Une grande étendue proche et également touchée par la même affliction que la femme de tout à l’heure.

Rendez-vous sur les lieux et un peu plus au sud du point de grâce Intérieur d’Ivoine se trouve le boss Commandant O’Neil. Celui-ci est détenteur de l’Aiguille d’or pur qui nous intéresse et vous en récompensera une fois vaincu avec l’Étendard de Commandement en tant que seconde récompense.

Retournez dans la cabane et offrez l’item à Gowry. Celui-ci vous dira de patienter un peu le temps d’améliorer l’objet pour qu’il permette la guérison de la Putréfaction Écarlate dont souffre Milicent. Au passage, il vous confiera le Secret de Sellia : un parchemin consultable dans votre inventaire et qui contient le secret de la région. Faites passer le temps à un site de réapparition afin qu’il vous offre l’Aiguille d’or pur lors de votre retour.

Allez voir Milicent et offrez-lui l’Aiguille afin qu’elle se débarrasse une bonne fois pour toute de la Putréfaction Écarlate. Ceci fait, asseyez-vous au site de grâce tout proche puis relancez le dialogue afin qu’elle vous offre l’Héritage de l’épéiste amputée, un talisman qui augmente la Dextérité de son porteur. Elle décide alors d’entamer un voyage et la première destination à laquelle vous pourrez la croiser est dans le cabanon du vieil homme. C’est donc cette étape qui signe la fin de la quête de Gowry.

