Trouver les reliques extraterrestres de la Semaine 1 | Guide Fortnite Saison 7

Dans les saisons passées de Fortnite, les pièces d’EXP pouvaient octroyer aux joueurs des bonus non négligeables pour passer les niveaux un à un en en ajoutant de plus en plus au fil des semaines. Dans cette saison 7, ce sont des reliques extraterrestres qui sont à trouver, disséminées un peu partout sur la carte. Déposées par les êtres venus d’ailleurs en arrivant leur l’île, elles vous permettront de modifier l’apparence de votre Alien, Kyméra, disponible dans le passe de combat.

Où se trouvent les reliques extraterrestres de la Semaine 1 ?

Sur la carte récapitulative de la Semaine 1 concernant les 5 reliques extraterrestres à trouver et à ramasser, vous trouverez la localisation exacte de celles-ci. Il vous suffira de passer sur ces capsules violettes pour les ramasser par lot de 4 et ainsi les utiliser pour améliorer votre Kyméra dans l’onglet passe de combat. Merci à @meetlootllama pour sa carte :

La semaine prochaine, nous découvrirons la position des reliques extraterrestres pour la Semaine 2. En attendant, vous pouvez parcourir notre guide complet afin d’avoir toutes les informations de cette saison 7 de Fortnite Chapitre 2. N’oubliez pas d’utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour le passe de combat.