Le système d’escapades a été introduit dans la version 1.4 de Genshin Impact, et la version 1.5 continue à l’alimenter avec de nouvelles quêtes à effectuer. L’une d’entres elles concerne Diona. Nous vous indiquons ici toutes les fins disponibles et comment les débloquer.

Obtenir toutes les fins de l’escapade avec Diona

Il existe 5 fins différentes à obtenir avec Diona. Notez que vous n’êtes pas obligés de recommencer la quête en entier pour les obtenir. Vous pouvez choisir chaque segment de la quête individuellement pour recommencer à ce stade précis. Ici, nous détaillerons uniquement comment obtenir ces fins, et pas les « fausses » fins qui amènent à un échec de la quête.

Notez bien que tous les choix n’ont pas forcément une importance, et que l’on reviendra ici seulement sur les choix qui impactent le reste de la quête, ou ceux qui permettent d’obtenir des succès.

Commencez par aller voir Nimrod à Mondstadt pour démarrer la quête. L’arbre des choix se divise en trois segments principaux.

Chats imprévisibles

Pour cette première fin, allez voir Nimrod puis retrouvez Diona à quelques mètres de là. Lorsque Margaret vous demande la raison de votre venue, indiquez que vous êtes ici pour voir les chats.

Vous devrez ensuite partir à la recherches des félins en suivant Diona à travers les différentes boutiques de la ville pour récupérer certains objets. Le premier chat à trouver se situe ensuite sur les toits de la ville, à l’endroit indiqué par le screen disponible ci-dessous.

Faites en sorte d’effectuer tout de travers et donnez de la nourriture au premier chat. Lorsque Diona tentera de se rassurer, prenez à chaque fois la défense des chats, et non de ses cocktails.

Faîtes la même chose pour le chat derrière le forgeron. Vous devrez ensuite vous rendre sur la place de la cathédrale, avec un dernier chat à récupérer. Tentez de le récupérer vous-même au lieu de laisser Diona l’approcher pour débloquer cette fin.

La fête des chats

Ici, il faudra simplement faire tout le contraire et choisir le jouet pour le premier chat, puis la nourriture pour le second, tout en rassurant Diona sur ses cocktails.

Pour le dernier chat, laissez Diona s’occuper de le ramener pour terminer la quête de la meilleure des façons. Vous obtiendrez le succès Mère Michel.

Boisson spéciale de Diona

Lorsque vous rencontrez Diona, indiquez à Margaret que vous êtes ici pour les boissons. Diona vous demandera alors si vous préférez découvrir une base de cocktail étonnante ou un arôme. Choisissez la base.

Vous devrez ensuite vous rendre à la vallée Dadaupa pour y chercher le père de Diona. Infiltrez-vous dans le camp de monstres en suivant Diona et en longeant les falaises pour ne pas vous faire repérer, jusqu’à tomber sur Draff.

Choisissez de croire le père avec l’option « Ton père a dit qu’il en avait trouvé. Demandons-lui. » pour que Diona prépare le cocktail. Suivez ensuite simplement le reste des indications pour terminer cette quête. Vous obtiendrez le succès Attention, il y a un piège…

J’ai juste bu… un petit verre…

Revenez à la rencontre du père de Diona et choisissez cette fois-ci l’option « Je peux me charger des monstres. Je vais aller chercher de la soupe aux herbes ».

Vous devrez ensuite fouiller dans trois marmites dans le camp ennemi, pour trouver la soupe dans la marmite la plus au fond du camp. Retournez voir Diona pour faire boire la mixture à son père et suivre le reste de la quête pour obtenir cette fin.

Le cocktail ultime

Lorsque Diona vous demande quelle spécificité choisir pour votre cocktail, choisissez l’arôme. Elle vous demandera alors de venir avec elle chercher des ingrédients, comme du poisson frais que vous pourrez récolter dans le petit bassin près du point de téléportation, et de la bave de Blob.

Vous croiserez ensuite Connor qui vous entrainera jusqu’au domaine de l’Aurore pour une dégustation. Afin de prouver qu’elle sait parfois faire des cocktails immondes, faîtes dans un premier temps l’exact inverse de ce qu’à fait Connor dans le déroulement de la recette.

Lorsque Diona vous demandera de préparer un autre cocktail qui devra juste être mauvais, faites encore une fois l’impasse sur les recommandations et effectuer l’inverse de ce qui est dit. Vous obtiendrez ainsi cette fin et le succès Cocktail spécial de Diona remué, pas secoué.

