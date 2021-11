Durant la version 2.3 de Genshin Impact, nous avons pu vous l’arrivée de nouvelles escapades, qui concernent Gorou et Beidou. C’est aujourd’hui cette dernière qui nous intéresse, avec sa nouvelle escapade qui est maintenant disponible. On revient ici sur le cheminement afin d’obtenir toutes les fins possibles.

Obtenir toutes les fins de l’escapade avec Beidou

Il existe 5 fins différentes à obtenir avec Beidou. Notez que vous n’êtes pas obligé de recommencer la quête en entier pour les obtenir. Vous pouvez choisir chaque segment de la quête individuellement pour recommencer à ce stade précis. Ici, nous détaillerons uniquement comment obtenir ces fins, et pas les « fausses » fins qui amènent à un échec de la quête.

Notez bien que tous les choix n’ont pas forcément une importance, et que l’on reviendra ici seulement sur les choix qui impactent le reste de la quête.

Quand tout sera terminé

Commencez par vous rendre sur le bateau du Crux pour parler à l’équipage avant que Beidou vous rejoigne. Elle vous demandera ce que vous faites ici et plus tard, un premier choix de dialogue important vous sera offert.

Pour ce premier scénario choisissez l’option « Pourquoi je le prendrais mal ? Je suis passionné par la vie de marin. ». Elle vous expliquera ensuite comment fonctionne l’équipage, et vous devrez choisir entre en savoir plus sur les différents corps du Crux.

Ici, prenez l’option « Bouclier du Crux » (l’option « Lance du Crux » vous fera aboutir à la même fin, vous aurez simplement un défi à effectuer sur le bateau).

Vous devrez ainsi interroger certains membres de l’équipage sur leurs fonctions, pour en apprendre un peu plus sur la vie de marin. Prenez bien garde à ce qu’ils disent, puisque Beidou vous fera passer un petit quiz par la suite.

Trois questions seront posées par Beidou. Pour obtenir cette fin, il faut se tromper dans le choix de vos réponses. Répondez par exemple :

Le mal de mer

A indiquer les courants marins

Quand Drake crie « une trombe approche ! », cela veut dire qu’une trombe marine est sur le point d’arriver

Puisque vous n’avez pas répondu bon (ou si vous n’avez pas réussi le défi du bateau avec l’option « Lance du Crux ») Beidou vous emmènera faire un tour au Port de Liyue où elle vous apprendra les ficelles du métier. Contentez-vous de la suivre pour arriver à cette première fin.

Pose aguicheuse

Reprenez l’escapade au moment du quiz posé par Beidou. Ici, il faudra répondre juste à au moins 2 des 3 questions. Voici donc les bonnes réponses :

Sous-estimer le danger

A indiquer les distances

On observe l’arrivée de nuages noirs et de vents contraires, avec un tourbillon blanc au milieu des nuages

Une fois le test passé, vous prendrez part à un cours de photographie en compagnie de l’équipage. Lorsqu’il vous est demandé de choisir le modèle, sélectionnez Beidou, puis, après quelques dialogues montrant la gêne de la capitaine, proposez-lui l’option « J’ai entendu dire qu’il y avait un petit village de pêcheur à côté de l’Auberge Wangshu… ».

Rejoignez ensuite Beidou sur la plage et promenez-vous avec elle. Elle vous racontera alors l’histoire du lieu ainsi que son enfance, avant de revenir au sujet principal une fois la dernière maison atteinte.

Vous devrez alors choisir l’option « Optez peut-être pour quelque chose d’un peu… aguicheur ? » pour obtenir cette nouvelle fin.

Cours de photographie à deux

Pour cette fin, rien de plus simple. Revenez à la dernière scène où vous devez opter pour la pose de la photographie, et sélectionnez simplement l’un des deux autres options pour visionner cette troisième fin.

Fleur de cerisier sur les Plaines Guili

Revenez au tout début de l’escapade, lors de votre premier dialogue avec Beidou. Cette fois-ci, vous devrez sélectionner le dialogue « Pourquoi je le prendrais mal ? Je vous en dois une de m’avoir emmené à Inazuma ».

Beidou vous demandera alors de l’aide pour dénicher un trésor à l’aide d’un bout de carte peu utile. pour cette première fin, sélectionnez l’option « Je pense que ce sont les Plaines Guili, juste très mal dessinées ».

Une fois sur place, vous rencontrerez un groupe de pilleurs à faire déguerpir. Suivez alors simplement les instructions et débarrassez-vous des monstres.

Il vous sera ensuite demandé de trouver le lieu indiqué par l’énigme. Rendez-vous à l’endroit indiqué sur la deuxième image ci-dessus pour y déterrer le trésor, puis suivez simplement le reste de la quête pour aboutir à cette quatrième fin.

Entre nous

Vous l’aurez compris, cette fois-ci, il faut revenir au choix de dialogue sur le lieu du trésor, et prendre l’option « Je pense que c’est le Village de Qingce, juste très mal dessiné. »

Direction le village donc, où Beidou devra jouer les arbitres dans les disputes locales. Choisissez à chaque fois la deuxième option dans les dialogues suivants, bien que cela ne soit pas d’une grande importance, puis vous suivrez Beidou pour parler du coffre et d’autres choses.

Vous obtiendrez alors un nouveau succès et la dernière fin de cette escapade. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu comme les autres escapades pour en savoir plus.