Ce guide vous permet de bien commencer Godfall en vous donnant quelques conseils pour bien débuter en ne passant à côté d’aucunes informations utiles. On espère alors que ce guide vous permettra de mieux apprécier le jeu lors de vos premières heures, ou de vous apporter quelques précisions supplémentaires sur des questions que vous vous posez. Voici notre guide du débutant.

Surveillez les indicateurs d’ennemis à l’écran

Une aide précieuse mais qui n’est pourtant pas présentée ni expliquée en jeu est les indicateurs/flèches qui sont sur l’écran en combat et qui indiquent l’emplacement des ennemis en dehors ou en périphérie du champ de vision de la caméra. Ces différentes flèchent pointent alors vers la position de vos ennemis peu ou non visibles, vous permettant de garder une trace de ces derniers.

De plus, ces indicateurs peuvent se mettre à clignoter en rouge si l’ennemi désigné est sur le point de vous attaquer. Cela représente alors une aide importante lors des combats puisque Godfallprésente des affrontements plutôt nerveux et dynamiques et que le champ de vision de la caméra devient vite limité.

Comprendre la mécanique d’Accumulation de Brise-Âme

La première mécanique de combat un peu particulière de Godfall qui est abordée en jeu est l’Accumulation de Brise-Âme. Celle-ci n’est cependant pas bien difficile à comprendre. Lorsque vous frappez votre ennemi d’attaques légères avec n’importe quelle arme, un encadré blanc apparaît sur la barre de santé restante de votre ennemi et entoure une partie de ses points de vie.

Ainsi, plus vous infligez d’attaques légères, plus cet encadré prendra une taille importante jusqu’à délimiter l’entièreté de la barre de de vie restante de votre adversaire. Afin de s’attaquer à la barre de vie délimitée par le cadre blanc énoncé précédemment, il suffit d’infliger une attaque lourde/Brise-Âme avec votre arme. Cela aura pour effet de détruire d’un seul coup toute la santé ennemie comprise dans ce cadre.

Pour plus d’instructions sur les différents types d’attaques et sur les différentes altérations de statut du jeu, on vous renvoie vers notre guide détaillé ci-joint.

Pensez à utiliser votre bannière en combat

Une information utile mais qui peut être complètement cachée au joueur est l’utilisation de la bannière en combat. En effet, dans Godfall votre personnage va rapidement être en possession d’une bannière dans son équipement, seulement celle-ci n’est pas d’une grande aide tant qu’elle n’est pas déployée.

Pour l’utiliser, appuyez sur la touche directionnelle du bas de la manette ou sur la touche V au clavier afin de la déployer. Celle-ci offrira alors différents bonus à vous et à vos alliés dans une grande zone autour de l’endroit ou celle-ci a été plantée.

Consultez le Codex dans le menu du jeu

Lorsque vous ouvrez le menu dans Godfall, le Codex est un endroit rempli d’informations comme par exemple le bestiaire du jeu. C’est cependant la section « Gameplay » du Codex qui est intéressante puisqu’elle possède des informations intéressantes comme, par exemple, les effets et les afflictions qu’il est possible de trouver dans le jeu ainsi que leurs effets. L’accès à ces informations est un peu caché et il est possible de passer totalement à côté.

Débloquez les Techniques d’Arme et Finesse le plus tôt possible

Au cours de l’aventure, vous aurez l’occasion d’accumuler beaucoup de niveaux. Toutefois, il est fortement conseillé lorsque vous prenez votre premier niveau et votre premier point de compétence d’investir ce dernier dans le nœud en haut à gauche de l’arbre des compétences. Cela débloquera la jauge de Technique d’Arme qui, une fois remplie, permet d’exécuter deux compétences uniques à chaque arme : la Technique du Nord et la Technique du Sud.

Il est d’ailleurs important de noter que l’exécution des Techniques d’Armes et le remplissage de la jauge peuvent varier selon le type d’arme équipé. On vous propose donc d’en apprendre plus par le biais de notre guide dédiée à ce sujet. Ensuite, si vous avez acquis votre deuxième point de compétence, investir ce dernier dans « Finesse » peut s’avérer utile puisque cela permet de prolonger l’esquive de votre personnage en rajoutant une glissade à la fin de celle-ci.

Explorez pour trouver des minerais et des cœurs de Valorplate

Au nombre de 12, les Valorplates ont chacune leurs propres spécificités et capacités uniques. Ainsi, durant votre voyage dans les différents Royaumes du jeu, n’hésitez pas à abuser de la vision de l’esprit et à prendre quelques légers détours pour trouver différents points d’intérêt affichés en orange.

Ces points d’intérêt vous amèneront à côté d’un minerai ou de la carcasse d’un chevalier sur lesquels vous pouvez récolter les ressources nécessaires à la fabrication de Valorplate. Encore une fois, pour apercevoir une liste détaillée des Valorplate et de leur capacité, vous pouvez consulter notre guide à ce sujet.

N’hésitez pas à utiliser la forge

Les équipements que vous allez acquérir pendant votre périple vont être légion. N’hésitez donc pas à recourir à la forge pour recycler tous les équipements qui ne vous sont plus d’aucune utilité. D’autant plus que les équipements de qualité Épique et Légendaire qui ne sont plus du tout à votre niveau vous donneront des ressources bien utiles pour améliorer vos équipements actuels.

Pour information, une arme ou un item peut être amélioré au maximum 5 fois. Or, les premières améliorations ne coûtent pas grand-chose sur les items de bas niveau. N’hésitez donc pas à recourir à la Forge pour améliorer une ou deux fois vos équipements avant une rude mission. Toutefois, il est préférable d’éviter d’améliorer au maximum un objet de faible niveau puisque vous allez souvent remplacer vos équipements dans les premières heures de jeu, et les ressources utilisées pour les dernières améliorations sont plutôt rares et précieuses.

Accomplissez les objectifs secondaires en fin de mission

À la fin de chaque mission de campagne, des relais crépusculaires seront indiqués sur votre carte. Suite à l’activation d’un de ces relais, plusieurs objectifs cachés seront dévoilés sur la carte. Pour trouver et remplir ces objectifs secondaires, il est nécessaire d’activer la vision de l’esprit afin de localiser et d’aller aux pieds des différents points lumineux rouges sur la carte.

Une fois un de ces points lumineux rejoint, vous trouverez un coffre caché qui devra être ouvert d’une façon particulière. Après les trois objectifs cachés accomplis, du butin supplémentaire vous sera donné avec en récompense un équipement de qualité épique ou supérieure. Pour la liste des différents objectifs secondaires existants ainsi que la méthode pour accomplir chacun d’entre-eux, on vous propose notre guide dédié à ce sujet ici.

Pour découvrir nos guides et astuces sur Godfall, n’hésitez pas à faire un tour sur notre guide complet.