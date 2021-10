L’île de Tsurumi dans Genshin Impact comporte bien des secrets, et surtout de nouveaux objets à ramasser qui font partie d’énigmes inédites. C’est le cas des Dalles en pierre que l’on peut trouver en résolvant des puzzles. Voici où trouver toutes les dalles en pierre sur l’île de Tsurumi dans Genshin Impact.

Notez qu’il est essentiel d’avoir au moins commencé la quête « Octave de maushiro » pour avoir accès à la Plume étrange.

Où trouver les sept dalles de Tsurumi ?

Première dalle

Pour cette première dalle, rendez-vous au Sanctuaire de Chirai, juste à droite du téléporteur. Vous trouverez un statue d’oiseau à activer avec la plume, qui activera 5 pierres aux alentours.

Le but est alors d’allumer ces pierres dans le bon ordre. Pour vous aider, une deuxième statue situées dans les ruines juste à droite de la première statue d’oiseau vous indiquera l’ordre des pierres à allumer.

Si vous ne voulez pas vous embêter, vous trouverez ci-dessous l’ordre précis sur ces images (de gauche à droite) pour allumer les pierres. et récupérer la première dalle dans le coffre.

Deuxième dalle

Même chose ici, rendez-vous à l’endroit indiqué par la carte et allumez la statue visible sur la première image ci-dessous. L’ordre peut être trouvé en allumant les statues non-loin de la première.

Mais puisque vous êtes ici pour aller vite, on vous indique ci-dessous l’ordre des pierres à allumer (et on admire les compétences Paint), histoire de ne pas vous embêter.

Troisième dalle

Cette troisième dalle est un peu plus pénible. Comme dans la quête « Octave de maushiro », il faudra faire glisser des pierres correspondantes vers les icones qu’elles représentent. L’astuce est de tout d’abord placer la pierre avec le cercle comportant un point en son centre, étant donné qu’elle est à l’autre bout de l’endroit où elle doit être placée.

Libérez donc le chemin en plaçant les autres pierres à l’extérieur. Une fois cette pierre mise en place, la progression du puzzle est alors nettement plus simple. Pensez simplement à bien utiliser les extérieurs pour faire glisser facilement vos pierres.

Quatrième dalle

Pour cette quatrième dalle, il est possible de trouver la solution en se rendant un peu plus bas sur la falaise, à l’endroit indiqué par la deuxième image. Vous trouverez une autre statue qui vous indique l’ordre des pierres à allumer.

Cinquième dalle

Rendez-vous au coeur du Mont Kanna, derrière le gigantesque arbre de la zone, pour trouver la statue. Trois fées vont alors apparaitre et vont vous guider aux trois stèles manquantes.

Une fois les pierres mises en place, la solution va s’afficher sur le mur derrière vous, visible ci-dessous. Vous n’avez plus qu’à la suivre pour récupérer la dalle.

Sixième dalle

Cette sixième dalle peut être trouvée au coeur du Pic Shirikoro. Il faut aller tout en bas de ce dernier, et trouver une statue avec une stèle à côté d’elle. Allumez là, et allez dans la direction où la statue regarde pour trouver la prochain, et ainsi de suite.

L’ordre des symboles est indiqué par la galerie ci-dessous, en lisant de gauche à droite.

Septième dalle

Cette énigme ressemble fortement avec celle de la troisième dalle, si ce n’est qu’elle est un peu plus complexe. Pour vous aider, nous vous avons capturé la solution en vidéo.

Où placer les sept dalles ?

Une fois les sept dalles en poches, vous devrez simplement vous rendre tout au bout du souterrain du Pic Shirikoro, au centre d’une grande arène. Vous verrez alors des stèles où placer les dalles. Lorsque les sept seront placés, vous débloquerez un succès et vous aurez accès à deux coffres.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.