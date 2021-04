NieR Replicant ver.1.22474487139… intègre tous les DLC qui étaient sortis dans le premier jeu, et on retrouve donc différents costumes pour nos héros afin de changer leur apparence. Le héros (jeune et adulte), Kainé et Emile ont donc droit à des tenues spéciales en jeu, et voici comment les débloquer.

Comment débloquer tous les costumes du jeu ?

Pour débloquer l’option « Tenues », vous devrez tout d’abord terminer le jeu une première fois afin de débloquer la fin A. Ensuite, reprenez votre sauvegarde pour vous rendre dans le donjon bonus via le journal de la mère du héros. C’est en finissant certains défis que vous débloquerez ces tenues.

Vous devrez ensuite vous rendre dans le menu principal du jeu pour changer les tenues des quatre personnages. Notez que vous pourrez aussi modifier l’apparence des boules d’énergies tirées par les ennemis, pour les remplacer par la tête d’Emile.

Tenues Kabuki

Ce pack de tenues s’obtient en terminant la première série de défis du donjon bonus.

Tenues Samourai

Ce pack de tenues s’obtient en terminant la deuxième série de défis du donjon bonus.

Tenues DLC YoRHa

Ce pack de tenues s’obtient en téléchargeant le DLC gratuit qui est disponible sur la page du jeu de chaque Store.

Pour en savoir plus sur NieR Replicant ver.1.22474487139…, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.