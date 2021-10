Pour son anniversaire, Genshin Impact met en place un événement spécial qui se déroule en plusieurs activités. « Liesse au clair de lune » nous entraîne notamment à la recherche de trésors dans sa partie « Chercheur de lune », avec de nombreux coffres à trouver qui contiennent des artéfacts et des primo-gemmes.

L’événement se divise en trois parties, chacun représentant une chasse au trésor au sein de trois régions de Teyvat qui sont disponibles en jeu. Voici où trouver tous les coffres et amulettes et obtenir le 100% dans chaque zone pour l’événement du Chercheur de lune dans Genshin Impact.

Comment obtenir 100% dans chaque zone ?

Lorsque vous débuterez l’évènement, vous pourrez aller voir Linyang à Liyue afin qu’elle note sur votre carte l’emplacement des trésors et amulettes à trouver. Attention cependant, elle n’en n’indique qu’une seule partie, et pas les 100 %. Vous devriez tout de même balayer plus de 50% de la zone avec les icones qu’elle va afficher sur votre carte.

Pensez alors à bien explorer, que ce soit dans les buissons ou en levant les yeux vers le ciel, et au plus près des récifs pour trouver ce que vous chercher. Certains coffres vous demanderont également de venir à bout de quelques monstres avant de les ouvrir.

Tous les coffres et amulettes de la Voie de la roche

Afin de vous faciliter la tâche, nous vous avons préparer une carte maison qui permet de trouver les amulettes et les trésors qui sont cachés dans la zone de Liyue.

Vous trouverez donc sur cette carte ci-dessus l’emplacement des coffres et amulettes déjà notés par Linyang, ainsi que les autres que l’on peut trouver dans la nature. Les coffres sont indiqués avec une étoile rouge, tandis que les amulettes sont symbolisées par l’icone jaune (n’hésitez pas à ouvrir l’image pour zoomer).

Tous les coffres et amulettes de la Voie du vent

Même chose pour la région de Mondstadt, avec tous les emplacement à découvrir, y compris ceux qui sont déjà indiqués par Linyang.

Ce guide sera mis à jour lorsque la Voie du givre sera disponible.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.