Avec l’arrivée de la version 1.5 de Genshin Impact, les joueurs peuvent découvrir le nouveau système de housing du jeu, nommé la Sérénithéière. Cette nouvelle fonctionnalité permet de créer son propre domaine et de le décorer avec de nombreux meubles, mais pour cela, il faudra tout d’abord jouer aux apprentis bûcherons.

S’il est possible de croiser des arbres à peu près partout dans le jeu, nous vous avons regroupé les zones les plus intéressantes pour farmer le plus efficacement possible. Vous pouvez retrouver n’importe quel type d’arbre à presque tous les endroits de la map dans le jeu, mais certaines zones sont plus concentrées que d’autres. Voici où récolter les différents types de bois dans Genshin Impact.

Bois de bouleau

Pour trouver ce type de bois, il existe une zone qui bien remplie. Il s’agit de tout ce qui se trouve entre le Domaine de l’Aurore et le village de Deauclaire. La Statue des Sept de la zone représente en quelque sorte l’épicentre de la zone dans laquelle vous trouverez des bois de bouleau.

Vous en trouverez également beaucoup au nord du village de Mingyun, tout près de la frontière avec les Monts Dosdragons. Ces arbres sont facilement reconnaissables par leur tronc blanc et noir.

Bois d’épicéa

Le bois d’épicéa se trouve notamment dans certaines zones comme le long chemin qui mène jusqu’à l’Antre de Stormterror, en partant du Domaine de l’Aurore.

On trouve également ces arbres en grande quantité dans la Vallée Dadaupa et au pied du Pic Qingyun, ou encore près du téléporteur dans le Coin du Guet.

Tige de bambou

Le bambou est probablement le type de bois le moins commun à trouver dans Genshin Impact. Il existe cependant une zone où vous pourrez trouver de nombreux bambous, à savoir le sud du village de Quigce.

En prenant la sortie du village par le sud, vous longerez un chemin qui est situé à l’est de la pente Wuwang qui recueille de nombreux arbres de ce genre.

Bois d’haréna

Pour ce qui est du bois d’haréna, vous trouverez une concentration de ces arbres le long du chemin principal des Plaines Guili, ainsi dans le Pic Qingyun, non loin de la zone pour le bois d’épicéa.

Bois d’exquisetier

Ces arbres n’ont pas de zone en particulier mais se trouvent un peu partout isolés dans Teyvat. Ils sont souvent reconnaissables par le fait que des pommes crépusculaires poussent dessus. Vous en trouverez vers le Domaine de l’Aurore, mais aussi au milieu de la Plaine Guili.

Bois de pin

Pour ce bois, c’est simple, il suffit de repérer les sapins. La Pente Wuwang, juste avant de rentrer dans la zone sinistrée qui mène au Palais secret de la Formule Zhou, est un bon endroit pour en trouver plusieurs.

Bois de cèdre parfumé

Vous trouverez une zone d’arbres donnant du cèdre parfumé tout près du Domaine de l’Aurore, mais également dans la Vallée Tombétoile, et plus précisément sur le chemin que vous avez emprunté au tout début de l’aventure.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.