La sorcellerie est très puissante dans Elden Ring, et beaucoup de joueurs et de joueuses seront tentés à un moment ou un autre d’utiliser de la magie, qu’ils soient spécialisés ou non dans l’Intelligence. Mais pour l’utiliser, il faudra un bâton, un type d’arme assez rare. Heureusement, certains bâtons, comme le Bâton lame-éclat de Caria, sont assez simple à trouver, assez tôt dans l’aventure. Voici où trouver le Bâton lame-éclat de Caria dans Elden Ring.

Où trouver le Bâton lame-éclat de Caria ?

Emplacement : Tour de guet de la chaussée

Ce bâton est simple à trouver puisqu’il se situe tout simplement en haut de la Tour de guet de la chaussée, un endroit situé sur la rive droite du Lac Liurnia.

Cependant, avant d’escalader cette tour, il faudra faire face à un troupeau de mages qui gardent les lieux. On vous recommande de les tuer avant tout, ou de les attirer assez loin, car leur magie pourra vous toucher lors de votre ascension. Une fois les lieux débarrassés, montez en haut de la tour et ouvrez le coffre avec le Bâton lame-éclat de Caria.

