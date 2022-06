Ground Divers! s’annonce pour le 30 juin sur Switch

Ground Divers! est venu apporter une belle dose d’énergie au Summer of Gaming d’IGN grâce à son thème interprété par le légendaire Hironobu Kageyama à qui on doit par exemple le Cha-La Head-Cha-La de Dragon Ball Z et qui fait actuellement partie du groupe JAM Project.

Ground Divers! met en avant son thème (et a bien raison)

Et Kageyama n’est pas le seul gros nom du projet puisque l’on retrouve aussi Shigeto Koyama au design des mechas. Il a notamment travaillé sur les films Evangelion, certains No More Heroes, Promare, DARLING in the FRANXX et il est même le concepteur de Baymax dans Les Nouveaux Héros.

Le design des personnages a été confié au mangaka Kakeru Kakemaru, auteur de Shounen Racket. Il s’agit du premier projet du Studio Tsuhurashi qui donne d’ailleurs son nom au protagoniste du jeu à la Dig-Dug, Tsuhurashi donc.

Le petit robot devra creuser pour obtenir de quoi obtenir de quoi s’améliorer lui-même mais aussi sa base, le tout pour espérer un jour découvrir le secret de la Matière Rare. C’est Arc System Works qui s’occupe d’éditer ce jeu qui sortira le 30 juin sur l’eShop de la Switch.