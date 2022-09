Ground Divers!

Ground Divers! est un jeu de stratégie et de minage dans lequel on incarne Tsuruhashi pour qu'il creuse dans la terre à la recherche de trésors. Des pièges sont présents dans chaque niveau, qui sont construits de manière procédurale. Il est possible d'améliorer les compétences du personnage au fil de la progression, pour augmenter sa vitesse ou lui donner accès à des coups spéciaux.