Grindstone se met à jour en proposant de nouveaux niveaux

Le jeu de puzzle mobile Grindstone est disponible depuis septembre 2019, et bénéficie d’une note presque maximale sur le store. Les créateurs, également à l’origine de Might & Magic, apportent à présent aux joueurs une toute nouvelle mise à jour.

Des nouveaux niveaux

Baptisée « Back to the Grind », cette mise à jour inclut 15 nouveaux niveaux qui viennent s’ajouter aux 150 déjà existants. Un nouveau boss, et trois nouvelles armes (Stonebreaker Arrow, OK Boomerang, Throwin’ Bombs) sont également présents. En plus de cela, divers bugs ont pu être résolus.

Pour rappel, dans ce jeu de type puzzle, le mont Grindstone est envahi de bestioles. Malgré tout, vous devez vous tracer un chemin jusqu’au sommet du pic, où gloire et fortune vous attendent.

Grindstone est disponible gratuitement sur iOS.