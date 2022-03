Gran Turismo 7 : Le vrai retour de la série ? Test PS5 en vidéo

Après plusieurs années d’absence et un épisode centré sur la compétition (GT Sport), la franchise Gran Turismo revient avec un septième volet. Rempli de belles promesses, ce nouvel opus souhaite revenir à ses racines en proposant une simulation aboutie et à la conduite grisante manette en main. Le résultat semble réussi et on vous en parle dans ce test vidéo qui vous résume tout ce qu’il y a à savoir en cinq minutes.

Gran Turismo 7 est disponible depuis quelques jours, à la fois sur la nouvelle et l’ancienne génération PlayStation.