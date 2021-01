Gotham Knights : Warner Bros a repensé le gameplay pour qu’il fonctionne mieux en coop

Depuis sa présentation lors du DC FanDome, on a plus eu de nouvelles concernant Gotham Knights, qui reste l’un des jeux les plus attendus de cette année. Le titre semble avoir repris beaucoup d’éléments de la série des Arkham, mais Warner Bros affirme aujourd’hui que malgré des mécaniques similaires, le système de combat a bien été revu pour qu’il fonctionne en harmonie avec le jeu en coopération.

Un système repensé mais pas complétement inconnu

Fleur Marty, productrice exécutive sur le jeu, a dévoilé quelques détails lors d’une interview avec GamesRadar+, afin de mieux présenter le système de combat. Elle met alors en avant le fait que la coopération a changé pas mal de choses, notamment sur les affrontements :

« Nous avons entièrement repensé le système de combat afin qu’il fonctionne bien avec la coopération. Evidemment, c’est toujours un brawler, et certaines mécaniques ne seront pas totalement étrangères pour les gens qui ont joué à la série Arkham et qui l’ont appréciée, mais c’est très différent de nombreuses façons. »

On apprend par la suite que le joueur n’aura pas besoin de jouer avec tous les personnages s’il en préfère un plus que les autres, puisque l’histoire progressera en même temps pour tous :

« Puisque la progression de l’histoire est partagée entre tous les personnages, il est aussi naturel que vous ne soyez pas obligé de grinder depuis zéro à chaque fois que vous souhaitez changer de héros. Cela reste aussi très cohérent dans notre narration. Puisque les autres membres de la Bat-Family sont toujours présent d’une quelconque façon en arrière-plan, pendant que vous être en train de lutter contre le crime, ils ne restent pas inactifs. Alors cela a du sens qu’ils progressent aussi et deviennent plus fort. »

Une façon d’éviter certains écueils d’autres jeux du même genre, et de bien faire comprendre qu’on est loin du jeu service, avec une progression plus fluide. On attend maintenant plus d’informations sur la date de sortie de ce Gotham Knights, prévu pour 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.