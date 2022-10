Si vous êtes habitués à la formule des Batman Arkham, Gotham Knights va probablement vous déboussoler avec son fonctionnement très différent. Niveaux, équipements ou craft, il y a beaucoup de mécaniques à prendre en compte et c’est pour cela que l’on a décidé de vous faire une liste de nos conseils pour bien vous lancer avec la Bat-Famille.

Comment bien démarrer sur Gotham Knights ?

Tout le monde est au même niveau mais…

Gotham Knights vous préviendra bien assez vite mais autant le dire tout de suite, l’expérience est commune aux quatre personnages. Cela signifie qu’il n’y aura pas la moindre différence de niveaux entre les membres de l’équipe pour vous aider à passer de l’un à l’autre sans trop de mal vu qu’il n’y aura pas à farmer l’xp pour rattraper les retardataires.

Et c’est la même chose pour les points de compétences. A chaque point gagné, tout le monde en a bien un nouveau à dépenser. Pour l’équipement, c’est un peu plus compliqué puisque seule le personnage actuellement joué récupère des items et des plans mais sachez que tout le monde gagne au moins les items offerts en récompenses des missions ou des défis pour avoir au moins ça, sans compter les mods que n’importe qui peut équiper.

L’autre différence, c’est justement les défis. En effet, certaines compétences devront non pas s’obtenir contre des points ou en gagnant des niveaux mais en terminant des défis qui doivent bien être réalisés avec le héros en question même si vous l’avez déjà fait avec d’autres.

Attention à vos Points de vie

L’une des choses qui peut étonner dans le jeu, c’est le système de nuits qui fait que presque chaque sortie de la base est pensée comme une expédition. Un sentiment renfoncé par la gestion de la santé qui ne remonte pas automatiquement comme bon nombre de gros jeux modernes mais doit être bien gérée pour tenir le plus longtemps possibles.

Il y a quand même du soin grâce à certaines capacités des personnages ou via les packs de santé. On vous en donne quelqu’un quand vous sortez et si vous en voulez plus, il faudra repérer une ambulance grâce au scan RA (les ambulanciers brillent en vert pour vous aider) ou alors les ennemis les plus coriaces en laissent tomber, faisant donc d’eux des cibles prioritaires si vous en avez besoin.

Il y a aussi la solution de tout simplement rentrer pour mettre fin à la nuit et refaire vos stocks pour repartir ce qui n’a rien de honteux quand on sait que quand votre personnage est vaincu, il perd une petite partie de ses matériaux, ce qui n’est pas grave pour les plus communes mais très énervant pour les plus rares.

Ne gaspillez pas vos ressources

Et puisqu’on parle des matériaux, en plus de ne pas les perdre à cause d’un K.-O., il ne faudrait pas non plus les dépenser bêtement. Pensez par exemple que si le jeu vous prévient quand vous avez un nouveau plan et que vous pouvez fabriquer de l’équipement n’importe quand, vous n’aurez pas vos créations immédiatement mais seulement en rentrant à la base.

Il n’est donc absolument pas impossible que vous obtenir direction un meilleur item déjà prêt (et surtout prêt à équiper tout de suite) ou même un meilleur plan, ce qui dans les deux cas rendrait l’objet déjà créé inutile. Notre recommandation est donc d’uniquement se servir du craft juste avant de partir en patrouille, vu qu’à votre arrivée il reste possible que vous changiez de personnage pour la suite.

Notez d’ailleurs que les plans (dont le fonctionnement reste toujours très flou) ne sont pas si importants que cela. Pas besoin d’à tout prix fabriquer tout ce qui est proposé puisque le jeu limite le nombre de plans de votre personnages et les efface au fur à mesure pour éliminer les moins bons, preuve qu’il ne faut pas trop s’en faire à ce sujet.

Mais faites attention aux mods

En réalité, ce sont surtout les mods qui importent. Il s’agit de petits modificateurs à ajouter sur vos équipements pour améliorer leurs statistiques ou ajouter des effets. De bonus qui sont tellement importants qu’un objet vaut souvent plus par son nombre d’emplacements de mods que par ses statistiques propres (en tout cas, au moins lors du début de l’aventure).

L’autre chose à savoir, c’est que comme on le dirait au début de l’article, les mods ne sont pas spécifiques aux personnages et peuvent être récupérés même s’ils ont déjà été équipés sur un objet. Donc n’hésitez pas à les transférer à chaque changement de personnage si c’est possible ou qu’il n’y aurait pas de meilleure synergie avec l’autre équipement.

Le dernier point important à savoir à propos des mods dans Gotham Knights, c’est leur système de fusion. En effet, il est possible de fusionner quatre mods pour en obtenir un meilleur (en suivant des variables telles que leur rareté, leur niveau et leur type pour influer sur le résultat). Le jeu n’est pas avare de mods donc n’hésitez pas à régulièrement faire de la place dans l’inventaire grâce à la fusion.

Interrogez vos ennemis

Dans Gotham Knights, les héros tentent d’être pro-actifs et veulent être au courant des crimes avant même qu’ils prennent place. Ainsi, si on a des petits crimes qui peuvent se dérouler au hasard dans la ville, vous pouvez interroger les voyous que vous affrontez pour en savoir plus sur ce qu’il se trame dans Gotham.

Lors d’un combat, prenez donc soin de ne pas achever tout le monde pour garder au moins une personne à attraper et à interroger calmement. Techniquement, l’interrogation reste possible avec des ennemis autour, mais il y a de grandes chances pour qu’ils profitent de votre position de faiblesse pour attaquer donc autant éviter de prendre le risque.

Ces interrogatoires peuvent d’ailleurs être nécessaires pour faire avancer l’une des trames du jeu ou faire grimper la jauge d’indices pour vite. Donc cela ne coûte absolument rien de prendre l’habitude de le faire à la fin de chaque combat.

Regardez votre environnement

Que vous soyez plus axé sur le combat ou sur l’infiltration, il est important de bien regarder ce qui se trouve autour de vous. Vous trouverez souvent des bombonnes de gaz, des panneaux de contrôle ou des tuyaux à faire exploser afin de faire le ménage plus facilement dans une pièce. C’est particulièrement utile en infiltration, et en plein combat, il faudra juste veiller à être loin du point d’impact pour ne pas prendre aussi des dégâts.

Mais notre conseil est à double sens puisque l’on parlait aussi de l’exploration du monde ouvert. Lorsque vous êtes en pleine promenade dans Gotham, n’oubliez pas d’activer régulièrement votre scan AR. Celui affichera en orange les objets à collectionner dans le jeu et ceux qui ont une importance pour la suite de votre avancée.

Priorité aux Défis de Chevalier et aux points de téléportation

Pour bien débuter, on ne pourra que trop vous conseiller d’effectuer rapidement les Défis de Chevalier pour chaque personnage, du moins ceux que vous comptez utiliser régulièrement. En effectuant cela, vous gagnerez une capacité de déplacement unique pour chaque personnage (comme le fait de planer), mais aussi l’accès au dernier arbre de compétence du personnage, sans doute le plus utile.

En le débloquant, vous gagnerez accès à une capacité plutôt puissante, ainsi qu’à des améliorations qui valent vraiment le coup. Pensez donc à faire cela au plus vite dans le jeu, surtout pour ne pas regretter des points de capacités dépensés un peu trop tôt pour rien dans les autres arbres.

Tout comme il est recommandé de vite débloquer les points de téléportation via les défis de Lucius Fox. Cela vous fera économiser un temps précieux pour la suite de l’aventure dans Gotham Knights.

Le power leveling est possible

Alors oui, certains et certaines vont considérer que cela tient plus de la triche que du conseil mais Gotham Knights est très permissif au niveau du power leveling (le fait de s’aider d’une personne plus haut niveau pour progresser plus vite). En effet, la coop est faite de sorte à ce qu’un joueur débutant puisse aller chez quelqu’un de plus avancé sans se faire martyriser par les ennemis.

Dans les faits, on voit les adversaires au niveau de celui de notre allié mais ils nous font et on leur fait autant de dégâts que les adversaires de notre propre partie. La différence étant qu’à difficulté égale, ils rapportent beaucoup, beaucoup plus d’xp. Et les objets obtenus (équipements ou mods) tiennent eux-aussi plus du stuff de votre allié que du vôtre alors qu’il est pourtant à votre niveau.

Il y a cependant un gros inconvénient à faire cela et c’est au niveau du spoil. Si vous allez chez quelqu’un le contenu de vos menus s’adapteront aux siens ce qui signifient que vous pourrez tomber sur des choses que vous ne vouliez pas forcément voir. Vous êtes donc prévenus…

Gérez qui entre chez vous

Restons dans le online avec le conseil suivant. Si vous ne pensez pas à changer les options, un inconnu débarquera tôt ou tard dans votre partie sans que vous aillez votre mot à dire. Par défaut, Gotham Knights laisse n’importe qui vous rejoindre en jeu et pour changer cela il faut donc se rendre dans les Options et sélectionner Confidentialité en ligne.

Les réglages sont les suivants :

Publique : N’importe qui peut rejoindre votre partie sans prévenir

Amis des amis : Les personnes qui au moins un contact en commun avec vous (ou sont vos directement vos contacts) peuvent rejoindre votre partie sans prévenir

Amis seulement : Seuls vos contacts peuvent rejoindre votre partie sans prévenir

Privée : Personne ne pourra rejoindre votre partie sans prévenir mais le multijoueur continue d’être possible en utilisant le système d’invitation de votre plateforme

Faites tourner l’effectif au Beffroi

On termine avec un petit bonus qui a plus un impact sur votre appréciation du jeu que sur son gameplay. Même si vous jouez uniquement un seul personnage, on ne pourra que vous conseiller de faire au moins un roulement au sein du Beffroi afin d’assister à des conversations inédites entre les différents membres de l’équipe.

Étant donné que celles-ci sont annexes et ne s’intègrent pas dans l’aventure principale, il est facile de passer à côté, alors qu’elles sont pourtant intéressantes pour mieux comprendre chacun des personnages.

Gotham Knights est disponible uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test ainsi que notre guide complet pour en savoir plus.