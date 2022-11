Accueil » Actualités » Jumplight Odyssey annoncé par League of Geeks (Armello), à la croisée de FTL et Star Blazers

Histoire de créer un peu d’engouement pour son PC Gaming Show de 2023, les organisateurs ont tenu une mini-conférence ce 17 novembre estampillée « Preview » avec tout de même quelques annonces. Parmi les studios participants, League of Geeks, à qui l’ont doit le charmant Armello, ont dévoilé leur nouveau jeu qui a tout d’un projet atypique : Jumplight Odyssey. Le titre se présente comme un mélange de gestion/simulation et rogue-lite, et l’on vous dit tout ce que l’on sait dessus.

Les vibes 70″ sont là

Le studio League of Geeks semble être bien occupé : après avoir annoncé un reboot de Solium Infernum, les développeurs travaillent sur une toute nouvelle licence. Jumplight Odyssey se présente comme un mélange entre jeu de simulation de colonies aux éléments de roguelite. Nous avons pu parler à Trent Krusters quelques jours avant l’officialisation, et le créateur nous a expliqué qu’il voyait le jeu à la croisée d’un FTL et d’un Two Point Hospital. Quelques inspirations ont aussi été puisées chez d’autres grands jeux indépendants, puisque Trent a également évoqué Don’t Starve.

Publiquement, seule cette première cinématique a été diffusée, ainsi que quelques captures d’écran. D’ailleurs, cette vidéo transpire les années 70, avec une cinématique qui sent bon la nostalgie. Les créateurs ne cachent pas leurs inspirations aux animes de l’époque, Star Blazers en tête. Vous y incarnez une princesse qui va être en charge de son vaisseau « Jumplight » avec la lourde tâche de s’occuper et de sauver tous les survivants à son bord. Vous devez sauter de système en système pour faire prospérer votre colonie tout en évitant qu’une barre d’espoir passe au rouge, l’objectif final étant de fuir sa planète natale et de conduire votre peuple vers le salut, le célèbre « Forever Star ».

Nous avons également pu en avoir un peu plus sur les mécaniques de jeu avec une présentation privée, où Trent nous a montré quelques minutes de démonstration. Il faudra alors gérer son vaisseau spatiale, avec une vue et une approche qui rappelle un jeu de gestion plus ou moins classique, auquel on ajoute différentes boucles de gameplay où l’on va sur d’autres systèmes. On jongle donc entre les systèmes avec le schéma suivant : on passe à un autre système, on extrait les ressource et survivants et on se prépare au prochain saut, pour une boucle estimée à 30 à 40 minutes avant la prochaine.

Trent a d’ailleurs laissé ces quelques mots : « Jumplight Odyssey marie l’esthétique des anime de science-fiction iconiques avec de la simulation de gestion de colonies et des touches de roguelite pour créer une charmante expérience très spéciale. Que vous soyez intéressé par le mélodrame de type space opera entre les membres de l’équipage, la gestion minutieuse des ressources, les systèmes de construction de la colonie ou « juste une tentative de plus », Jumplight Odyssey a quelque chose à offrir à chacun, et nous sommes ravis de recruter des capitaines pour notre lancement en accès anticipé en 2023 ! ».

Pour la date de sortie, on sait pour l’instant que Jumplight Odyssey arrivera en 2023 sur Steam (compatible Steam Deck) à travers une phase d’accès anticipé. Il devrait rester dans cet état pendant une bonne année environ avant de déployer sa version finale. Le studio compte également sortir le titre sur PlayStation 5 et Xbox Series aux termes de cet early access. Notez que le jeu aura bien droit à sa traduction française.