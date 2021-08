Google aurait pensé à racheter Epic Games suite à leur conflit sur Fortnite

Le pouvoir de l’argent n’a aucune limite selon Google. C’est certainement ce que se disait la grande entreprise des GAFA lors de son conflit avec Epic Games concernant Fortnite, qui était déjà en guerre ouverte avec Apple, jusqu’au procès qui s’est tenu cette année. The Verge nous dévoile aujourd’hui de nouveaux document déclassifiés qui révèlent la réaction de Google suite au changement de stratégie d’Epic Games sur le Play Store, en demandant la fin des 30% de revenus perçus par la plateforme pour des achats sur Fortnite.

Un très gros chèque envisagé pour éviter les problèmes

Face à la bataille qui se préparait entre Epic Games et les géants de l’industrie (notamment ceux du marché mobile), Google aurait pensé à racheter l’éditeur afin de couper court à toute menace :

« Google est allé jusqu’à partager ses bénéfices de monopole avec des partenaires commerciaux pour obtenir leur accord, afin d’exclure la concurrence, et a développé une série de projets internes pour lutter contre la « contagion » qu’il percevait par Epic et d’autres pour offrir aux consommateurs et aux développeurs des alternatives compétitives, et a même envisagé d’acheter une partie ou la totalité d’Epic pour étouffer cette menace. »

Tim Sweeney, CEO d’Epic Games, déclare alors que son entreprise n’était pas au courant de tels plans, et qu’il ignore si Google comptait effectuer cela via un OPA hostile (une offre publique d’achat) ou via des négociations.

En plus de cela, Google avait aussi considéré l’option d’offrir un deal avantageux à Epic Games avec un arrangement spécial, mais rien n’a finalement été concrétisé. Autant dire que les actions de l’éditeur ont fait réfléchir les géants Apple et Google, désormais engagés dans une lutte judiciaire féroce.