GOG fête Halloween avec de nombreuses promotions sur des milliers de jeux

Cette semaine, c’est Halloween, autrement dit la meilleure période pour découvrir tout un tas de jeux d’horreur, et avec GOG et ses soldes spéciales, il sera désormais question de le faire sans se ruiner. Le site propose dès aujourd’hui de nombreuses réductions sur plus de 2500 jeux, avec également quelques surprises qui arrivent dans le catalogue.

Des promos qui font frissonner

Avant de rentrer dans le vif du sujets à propos des promotions d’Halloween, GOG annonce que plusieurs jeux rentrent dès aujourd’hui dans le catalogue (même si tous ne sont pas forcément lié à l’épouvante) :

Just Cause

Just Cause 2

Agony (versions censurée et Unrated)

Tormented Souls

Dagon: by H. P. Lovecraft

The Shore

Pour ce qui est des promotions, vous retrouverez la liste complète des jeux en réduction sur le site de GOG, mais vous trouverez ici une petite sélection de jeux d’horreur ou à l’ambiance inquiétante ou gore qui ont droit à des soldes pour Halloween :