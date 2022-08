Accueil » Actualités » God of War : Un fan imagine un remake du premier opus sur l’Unreal Engine 5, et c’est superbe

L’attente jusqu’à God of War Ragnarok est longue, et histoire de patienter, les fans de la séries s’occupent comme ils peuvent. Si des studios sans vergogne s’amusent à copier le modèle de ce bon vieux Kratos pour le placer dans un jeu sans aucun intérêt, d’autres, plus talentueux, font de petites merveilles avec la licence. Comme les personnes derrière la chaine YouTube TeaserPlay, qui se sont mis à imaginer à quoi pourrait ressembler un remake du tout premier God of War sur l’Unreal Engine 5.

Zeus et Kratos prennent un coup de jeune

Le moteur d’Epic Games permet toutes les folies, et on peut à nouveau le voir ici. Les personnes derrière le projet ont utilisés tous les outils mis à disposition par l’Unreal Engine 5 pour créer des décors saisissants (surtout grâce à des jolis effets de lumière et de ray-tracing), ainsi qu’en essayant de voir à quoi pourrait ressembler Kratos dans un tel remake, tout comme Zeus. On voit aussi que la caméra a été placé derrière l’épaule, pour mieux coller aux récents épisodes.

Aucun jeu réel ne se cache derrière évidemment, mais c’est toujours amusant à voir. On rappelle que God of War Ragnarok, qui est bien réel quant à lui, sortira le 9 novembre prochain sur PS4 et PS5.