Gleamlight sortira le 20 août sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Annoncé lors du Nintendo Indie World de décembre 2019, Gleamlight, le platformer d’action et d’aventure 2D en scrolling horizontal dont la direction artistique est très fortement inspirée de Hollow Knight, sortira le 20 août prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.

Une expérience sans mot

Développé par le studio japonais DICO et édité par D3 Publisher (Earth Defense Force), le titre vous permettra d’incarner Gleam, un épéiste, qui va devoir percer les secrets d’un monde entièrement composé de vitraux. Etant donné que le gameplay a été pensé pour être intuitif, le jeu est dépourvu d’interface.

Notez aussi que l’histoire ne compte pas de texte malgré la présence d’une traduction française. Comme l’indique la page Steam du platformer, « ce qui a été ou sera dans ce monde est livré à votre propre appréciation. »