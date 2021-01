Ghosts’n Goblins Resurrection fait le tour de ses nouveautés

Annoncé à la surprise générale en décembre dernier, Ghosts’n Goblins Resurrection nous parviendra sur Nintendo Switch exclusivement le mois prochain. En attendant, le titre se montre un peu plus via une courte vidéo de gameplay, qui revient sur les nouveautés qu’embarque ce reboot.

Un reboot en bonne et due forme

Alors qu’on aurait pu penser la licence morte et enterrée, le dernier épisode remontant à un moment, Capcom a créé la surprise le mois dernier en publiant un premier trailer d’un véritable reboot. Au programme, une nouvelle aventure donc, au style graphique beaucoup plus cartoon que l’original. Mais ne vous y trompez pas, le maître mot de ce nouvel opus est bel et bien l’hommage. Ainsi, bien qu’il diffère évidemment des deux premiers opus, il devrait toutefois en conserver l’esprit dans les grandes lignes.

Il y a quelques heures Nintendo publiait un court trailer nous montrant à nouveau quelques bribes de gameplay. Rien de comparable à la vidéo de 10 minutes à laquelle nous avions droit il y a quelques semaines cependant. Non, le but aujourd’hui est bien de nous montrer plus largement quelles seront les nouveautés de ce reboot. Et sans surprise, elles se situent au niveau des modes de difficulté, permettant d’adapter le challenge à tous types de joueurs, mais aussi de nouveaux items et sorts font leur apparition.

Ghosts‘n Goblins Resurrection est attendu le 25 février prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.