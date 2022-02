Ghost of Tsushima Director’s Cut ajoute la tenue d’Aloy des jeux Horizon dans un nouveau patch

Dans une dizaine de jours seulement, Aloy sera de retour dans Horizon Forbidden West, une seconde aventure très attendue qui arrivera le 18 février prochain sur PS4 et PS5. Histoire de fêter son lancement, l’héroïne du jeu s’invite dans un autre titre des PlayStation Studios, à savoir Ghost of Tsushima Director’s Cut via un nouveau patch gratuit.

We are so excited for Horizon Forbidden West from our friends at @Guerrilla! While we wait, today we’ve released a new patch for Ghost of Tsushima Director's Cut that repairs a Wind Shrine to the north of Iki Island. Solve the puzzle there to earn an Aloy-inspired surprise… pic.twitter.com/5brcjTvL7o

— Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out Now! (@SuckerPunchProd) February 8, 2022