Genshin Impact nous présente sa version PS5 avec 8 minutes de gameplay

Dans une semaine, Genshin Impact passer à sa version 1.5 et celle-ci apportera de nombreuses nouveautés, à commencer par des personnages inédits. Mais elle arrivera également en même temps que la version PS5 du titre, qui se montre aujourd’hui à travers une vidéo de gameplay.

La version définitive sur la console de Sony

Vous pouvez donc admirer le résultat de cette version sur PS5 avec 8 minutes de gameplay. Cette nouvelle version ressemble donc beaucoup à la version PS4 upgradée sur PS5, même si elle promet d’être encore plus fluide et d’être compatible avec les diverses technologies de la DualSense, en plus de posséder des temps de chargement réduits.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android, et sera disponible sur PS5 le 28 avril. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu pour en savoir plus sur ce dernier.