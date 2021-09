Genshin Impact nous en dit plus sur Kokomi et sur les récompenses de l’anniversaire du jeu

On arrive déjà à la moitié de la version 2.1 de Genshin Impact, et alors que s’on dirige doucement vers la 2.2, miHoYo n’oublie pas que la fin septembre signe le premier anniversaire du jeu, et que par conséquent, la communauté attend quelques cadeaux. Le studio nous en dit plus sur les récompenses à attendre, tout comme sur le personnage de Kokomi.

Un nouveau personnage et des récompenses à obtenir

Kokomi sera la prochaine combattante 5 étoiles du jeu, et arrivera dès demain 19 heures lorsque la bannière de la Shogun Raiden sera remplacée.

On découvre aujourd’hui une vidéo de gameplay pour le personnage, tandis que l’on sait désormais qui va l’accompagner dans sa bannière. Voici les personnages qui seront mis en avant :

Kokomi

Xingqiu

Rosalia

Beidou

Pour la bannière d’armes, le catalyseur Lueur de la lune éternelle fera son entrée, avec un taux de drop boosté, comme l’épée à une main Coupeur de jade primordial, ainsi que les armes suivantes :

Flûte (Épée à une main),

Espadon de Favonius (Épée à deux mains)

Fléau du dragon (Arme d’hast)

Code de Favonius (Catalyseur)

Dernière corde (Arc)

Pour ce qui est des événements autour du premier anniversaire du jeu, on aura tout d’abord droit à « Liesse au clair de lune », qui permettra de récupérer des primo-gemmes et une épée à deux mains en forme de poisson. Un bonus de connexion sera présent du 28 septembre à la fin de la version 2.1, afin de récupérer jusqu’à 10 pierres de la fatalité.

Plusieurs événements web seront également disponibles pour gagner des moras et d’autres récompenses, voire même des cadeaux physiques dans le cadre de concours, comme des concours d’illustrations ou de cosplay. Vous pouvez retrouver toutes les informations à ce sujet sur le site officiel de Genshin Impact.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.