Genshin Impact : Kaveh et Baizhu seront à l’affiche de la version 3.6

Il semblerait que miHoYo prenne de plus en plus d’avance lorsqu’il s’agit d’annoncer les personnages à venir dans les prochaines bannières de Genshin Impact. Que ce soit pour contrer les fuites ou pour une autre raison, la communauté ne va pas s’en plaindre, surtout lorsqu’il s’agit de dévoiler deux des personnages les plus attendus du jeu, à savoir Kaveh et Baizhu. Tous les deux seront tous les deux au programme de la version 3.6 du titre, qui arrivera dans un peu plus de six semaines.

Les husbandos Dendro à l’honneur

« Monsieur Baizhu est préoccupé par quelque chose, mais il ne dit jamais rien… Il est évident qu'il déteste la mort, bien qu'il l'étudie sans cesse. » ◆ Baizhu

◆ Transcendant la mortalité

◆ Propriétaire du Cottage Bubu

◆ Dendro

◆ Lagenaria#GenshinImpact pic.twitter.com/IwlU91FMVj — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) February 24, 2023

On commence avec Baizhu qui sera le nouveau personnage 5 étoiles de cette mise à jour et que l’on connaît depuis désormais un bon moment. L’apothicaire de Liyue est déjà apparu à plusieurs reprises dans divers événements, mais il sera enfin jouable et sera évidemment de type Dendro. On espère que son serpent de compagnie ne sera pas uniquement là pour la décoration.

Ensuite, c’est Kaveh qui devrait vous faire dépenser quelques primo-gemmes. Ce personnage Dendro est lui aussi apparu quelques fois dans l’aventure liée à la région de Sumeru puisqu’il est le colocataire d’Alhaitham. On imagine qu’il devrait donc avoir une certaine symbiose en combat avec ce dernier.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.