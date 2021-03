Genshin Impact : Hu Tao est disponible, voici une nouvelle vidéo de gameplay

Après Xiao, c’est au tour de Hu Tao de faire son entrée dans le roster de Genshin Impact à l’occasion de la version 1.3 du jeu. Et tandis que tous les regards se tournent désormais vers la version 1.4, Hu Tao vient nous rappeler qu’elle est désormais disponible, du moins pour les chanceuses et chanceux qui arriveront à l’obtenir.

La directrice du Funérarium part au travail

Pour vous aider à voir si le personnage vaut le coup de dépenser vos primo-gemmes pour tenter de l’invoquer, miHoYo a dévoilé une nouvelle vidéo qui revient sur tout ce qu’il faut savoir sur Hu Tao.

De ses talents passifs à ses attaques, ces 5 minutes de gameplay vous permettront d’apprendre tout ce dont vous aurez besoin sur le personnage. La bannière Floraison écarlate est disponible dès maintenant, et ce jusqu’au 16 mars.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter tous nos guides et astuces sur le jeu.