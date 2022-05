Genshin Impact : la première collaboration en France sous le signe du Bubble Tea

Le populaire jeu en free to play Genshin Impact a eu droit à de nombreuses collaborations en dehors du jeu dans différents coins du globe. Pour sa première en France, Hoyoverse choisi de s’allier avec un produit phare des étés très chauds : le Bubble Tea.

Genshin Impact X Doriimu Paris

Du 1er au 16 juin 2022, deux boutiques parisiennes Doriimu proposeront aux clients des boissons aux couleurs de Genshin Impact. Le Bubble Tea est une boisson à base de thé et de perles de Tapioca très populaire en Asie et particulièrement en Chine, le pays des créateurs du jeu. Durant cette période, vous pourrez commander des boissons spéciales et recevoir des goodies exclusifs comme un sac en tissu ou des autocollants.

Le menu est disponible sur la page officiel de Hoyoverse. Toutefois, afin de faire face à une éventuelle (mais probable) affluence et une rupture des stocks de goodies, l’enseigne vous conseille de réserver sur la page du site officiel. L’évènement se tiendra ainsi du 1er au 16 juin dans les boutiques suivantes :

Boutique 1 : 10 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris (du 1er au 16 juin 2022)

Heures d’ouverture : de 13 h 00 à 20 h 00

Chaussée d’Antin La Fayette (Métro lignes 7 et 9)

Opéra (Métro lignes 3, 7 et 8)

Auber (RER A)

Boutique 2 : 26 rue de Richelieu, 75001 Paris (du 6 au 16 juin 2022)

Heures d’ouverture : de 13 h 00 à 20 h 00

Palais Royal Musée du Louvre (Métro lignes 1 et 7)

Pyramides (Métro lignes 7 et 14)

Vous savez maintenant où aller afin de boire autre chose que vos larmes lors d’invocations infructueuses pour Yelan. Vous pouvez également consulter nos différents guides sur le jeu avec votre boisson à la main.