Genshin Impact : Des primo-gemmes gratuites pour les abonnés Amazon Prime

Après sa victoire aux Game Awards en ce qui concerne le vote du public, les joueurs de Genshin Impact vont de nouveau être gâtés en cette fin d’année grâce à un partenariat avec la division « Prime Gaming » d’Amazon. L’occasion pour les abonnés du service de glaner de nombreuses récompenses au fil du temps et surtout des primo-gemmes offertes pour vos invocations.

De quoi sécuriser votre Alhaitham

D’après les dernières informations sur la version 3.4 du jeu, nous devrions bientôt pouvoir invoquer l’un des personnages les plus attendus de Sumeru, Alhaitham. N’oublions pas non plus la charmante Yao Yao qui sera également bientôt de la partie. Bon nombre d’entre vous ont sans doute économisé des primo-gemmes en vue de sa bannière. Si vous êtes abonnés au service Amazon Prime, vous allez pouvoir profiter de récompenses multiples sur le free to play de Hoyoverse.

Pour rappel, la plateforme Prime Gaming vous permet de récupérer régulièrement du contenu sur différents jeux comme de la monnaie ou des cométiques. Prime Gaming propose même des jeux gratuits à la manière du PS Plus. Grâce à ce partenariat avec Genshin Impact, les joueurs pourront récupérer jusqu’à 8 lots qui seront distribués au compte-gouttes. Les joueurs assidus qui auront récupéré au moins quatre de ces huit lots pourront recevoir un neuvième lot exclusif à la fin de la saison.

Le premier lot est disponible dès aujourd’hui via ce lien. Celui-ci contient :

60 primo-gemmes

8 Leçons de héros

5 Ragoûts de pommes du Nord

Comment récupérer votre lot Genshin Impact sur Amazon Prime Gaming

Pour récupérer vos lots, il vous faut bien sûr un compte Amazon qui soit abonné au service Amazon Prime. Il vous faut ensuite simplement cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu ». Par la suite, pas besoin de lier votre compte Hoyoverse à votre compte Prime comme c’est le cas pour de nombreux autres jeux. Un code vous sera fourni et il vous suffira simplement de le rentrer dans le jeu comme les codes habituellement distribués par miHoYo. Celui-ci fonctionne bien sûr sur PC, PS4, PS5, Android et iOS.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.