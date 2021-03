Genshin Impact : Le titre a engrangé 874 millions de dollars en cinq mois, rien que sur mobiles

Lors d’une récente interview, le président de miHoYo avait confirmé que Genshin Impact avait besoin de récolter 200 millions de dollars par an pour soutenir activement le développement du jeu et ses mises à jour régulières. Il semblerait que cela ne soit pas un problème pour le studio, du moins selon les chiffres apportés par Sensor Tower, qui montrent que Genshin Impact est un succès financier incontestable.

Un carton même sans le PC et la PS4

C’est un vrai trésor de guerre que miHoYo est en train d’amasser. Selon les chiffres récoltés par le site, Genshin Impact aurait généré 874 millions de dollars en seulement cinq mois. Un chiffre d’autant plus impressionnant si l’on prend en compte que seule la version mobile du jeu est ici comptée, et qu’on ignore pour le moment les chiffres des versions PC et PS4.

Genshin Impact est alors le troisième jeu ayant généré le plus de revenus après sa période de lancement, devancé par Honor of Kings et PUBG Mobile. La Chine à elle seule a permis de récolter 253 millions de dollars sur l’App Store locale, tandis que la Japon et les Etats-Unis sont respectivement le deuxième et le troisième plus gros marché pour le jeu.

Si l’on se fie aux déclarations du président du studio, on peut donc estimer que Genshin Impact a déjà de quoi tenir quatre ans tranquillement, tout cela en quelques mois de vie. Avec un succès aussi colossal, Genshin Impact est là pour s’installer durant des années, de quoi offrir de belles perspectives d’avenir pour la communauté présente sur le jeu.