Genshin Impact : Les configurations requises sur PC sont disponibles

Prévu le 28 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, iOS et Android, Genshin Impact a dévoilé les configurations requises pour en profiter sur PC. D’après son site officiel, le jeu pèsera 30 Go au lancement sur cette plateforme ainsi que sur la console de Sony et 8 Go sur mobiles et tablettes. Notez que les serveurs de l’action-RPG développé par le studio chinois miHoYo ouvriront à 10h en France.

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.1 64-bit, ou Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GT 1030

DirectX 11

Espace disque : 30 Go d’espace disque nécessaire

Configuration recommandée