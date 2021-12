Genshin Impact : Voici les nouvelles bannières avec Gorou et Itto, précisions sur les événements à venir

Genshin Impact a fait parler de lui lors des Game Awards pour montrer Gorou, Itto et même Yun Jin en action, et miHoYo est maintenant fin prêt à dévoiler les nouvelles bannières de la version 2.3, qui arriveront ce mardi. On découvre donc le détail de ces dernières ainsi que des vidéos de gameplay pour Gorou et Itto, en plus de quelques précisions sur les événements à venir dans cette version.

Deux vidéos pour les nouveaux personnages

Après avoir présenté sa personnalité de délinquant joyeux, Itto montre ici ses capacités en combat, basées sur la vitesse d’attaque et la puissance de ces coups, faisant de lui un bon DPS Géo.

Pour mieux l’accompagner et augmenter ses dégâts, Gorou fait également son entrée dans le jeu, et sera un formidable support pour tous les personnages Géo. On peut donc dire que les deux feront la paire. Pour plus de précisions, vous retrouverez dès mardi nos guides complets sur les deux personnages.

Les nouvelles bannières

On continue par la barrière de personnage, qui mettra donc en avant Arataki Itto comme personnage 5 étoiles. Il sera accompagné de Gorou. Voici les personnages qui vont bénéficier d’un boost d’apparition sur la bannière :

Arataki Itto

Gorou

Xiangling

Barbara

Du côté de la bannière arme, on notera l’arrivée d’une nouvelle épée à deux mains 5 étoiles, Brise-pierre de corne rouge, qui sera parfaite pour Itto et qui est accompagnée par le retour de l’arc Ailes de la Voûte d’Azur. Voici le reste des armes 4 étoiles qui seront mises en avant sur cette bannière :

Éclair des impasses (Épée à une main)

(Épée à une main) Valse nocturne (Arc)

(Arc) Épée-horloge (Épée à deux mains)

(Épée à deux mains) Lance de Favonius (Arme d’hast)

(Arme d’hast) Mémoires de rituels (Catalyseur)

Le reste des événements de la version 2.3

En plus de ces nouveaux héros et ces armes à obtenir, on retrouvera donc une nouvelle quête de personnage liée à Arataki Itto, ainsi que l’événement « Cité perdue », qui propose des former des équipes avec des personnages à l’essai pour accomplir de nombreux défis. Cet événement aura lieu du 17 au 27 décembre.

Le même jour, c’est l’événement « Merveilleuse marchandises » qui fera son retour, tandis que du 24 décembre au 3 janvier, on pourra prendre part à l’événement « Conclusion de l’Aplificateur d’énergie ».

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.