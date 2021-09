Gearbox confirme le développement d’un nouveau jeu Brothers in Arms

Depuis que Call of Duty a tout pulvérisé sur son passage, certaines licences mettant en scène les différents conflits armés de ces dernières décennies se sont peu à peu éteintes. Si Medal of Honor trouve encore son public du côté de la VR, cela fait pas mal de temps – depuis 2008 si l’on écarte les spin-off – que Brothers in Arms est porté disparu, mais cela pourrait bientôt changer.

La série est encore vivante

C’est en tout cas ce que déclare Randy Pitchord, PDG décrié de Gearbox, qui a confirmé l’information lors du podcast AIAS Game Maker’s Notebook, relayé par VG247 :

« Nous travaillons sur un autre jeu Brothers in Arms mais je ne dirai rien avant qu’il ne soit prêt. »

Même si on a désormais bien la confirmation que Gearbox prépare un nouvel épisode, les inconnues restent nombreuses. Que ce soit sur la date de sortie du titre ou sur ses plateformes (il pourrait s’agir d’un jeu mobile comme les derniers titres sortis de la licence), le flou reste total, l’éditeur n’est visiblement pas prêt de l’annoncer en bonne et due forme.

Au moins, on sait qu’un retour de la série est au programme, ce qui est mieux que rien.