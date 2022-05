Gearbox a actuellement 9 jeux AAA en développement selon Embracer

Gearbox a gagné en ampleur au fil des années, et se situe désormais parmi les studios les plus prolifiques d’Embracer Group, le nouveau mastodonte du jeu vidéo. Dans le dernier bilan financier de l’éditeur, on a notamment pu apprendre ce sur quoi les créateurs de Borderlands étaient en train de plancher, et visiblement, ils sont très, très occupés.

Gearbox plus occupé que jamais

Dans son dernier rapport rapporté par IGN, qui permet de faire des prévisions sur l’année fiscale 2022/2023 et au-delà, Embracer a adressé un mot sur Gearbox, en déclarant alors que ce dernier planchait sur pas moins de 9 AAA en ce moment :

« Gearbox continue de faire évoluer l’échelle de l’organisation pour réaliser un plan de croissance ambitieux, et il y a actuellement neuf jeux AAA en cours de développement. »

Il faut cependant rappeler que Gearbox joue parfois le rôle d’éditeur avec Gearbox Publishing, et on sait que pour le moment, Homeworld 3, Hyper Light Breaker, Relic Hunters Legends, Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom ou le frenchie Have a Nice Death ont un lien avec le groupe.

Quant aux AAA dont il est question ici, on ignore leur nature. On ne jouera pas les naïfs, on imagine très bien qu’un nouvel opus lié à Borderlands, que ce soit un épisode canon ou un spin-off comme Tiny Tina’s Wonderlands, est bien dans les cartons, mais pour le reste, c’est l’inconnue la plus totale.