Gangs of Sherwood : Le jeu d’action coopératif Robin des Bois sortira le 19 octobre prochain

Une grosse vidéo de gameplay en bonus

Préparez-vous à mener une révolution au sein de Nottingham avec la troupe de voleurs la plus connue d’Angleterre. Gangs of Sherwood viendra voler riches dès le 19 octobre prochain. Un mois qui s’annonce encore une fois extrêmement chargé…

Et histoire de nous donner une meilleure idée de ce que le jeu aura à offrir, une vidéo de 17 minutes nous offre un tour d’horizon du gameplay de ce titre jouable en coopération jusqu’à quatre personnes. De quoi nous montrer plus en détails les différences entre les personnages que l’on pourra contrôler ici, ainsi qu’un aperçu de l’univers dans lequel on va évoluer.

Gangs of Sherwood sera disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series.