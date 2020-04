Games with Gold : Présentation des jeux Avril 2020

Comme chaque mois, nous vous proposons une vidéo qui revient sur les jeux Games with Gold qui arrivent. On vous présente les différents titres que l’on pourra essayez, et après Call of Cthulhu, TT Isle of Man ou encore Batman de Telltale en mars, voyons ce qui arrive en avril. D’ailleurs, on vous en parle en fin de vidéo, mais cette présentation signe également la dernière concernant les Games with Gold.

Et pour ce mois d’avril 2020, on notera surtout la présence de Project Cars 2 sur Xbox One, un jeu de course axé simulation, et Fable Anniversary, sur Xbox 360. La seconde moitié du mois nous permettra de jouer à Knights of Pen and Paper Bundle et Toybox Studios, respectivement un RPG et un jeu de course arcade.