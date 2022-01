Games with Gold : Voici les jeux de Février 2022 sur Xbox

Chaque mois, Microsoft offre quatre jeux à ses abonnés au Games with Gold, qui semble de moins en moins intéresser la communauté Xbox, qui préfère se tourner vers le Xbox Game Pass, dont l’offre est bien plus riche, notamment ces derniers jours. Voici la liste des jeux offerts par le Games with Gold sur Xbox pour février 2022.

Quels sont les Games with Gold en février 2022 ?

Pour ce mois-ci, il faudra compter sur de l’enquête ainsi que sur un runner un peu plus ambitieux que les autres. Voici la liste des jeux :

Xbox One

Xbox 360

Hydrophobia (du 1er au 15 février)

Band of Bugs (du 16 au 28 février)

Que jeux comptez-vous télécharger parmi ces quatre titres ?