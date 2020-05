Une fuite révèle pourquoi Nintendo utilise le système de codes amis

Vous vous êtes toujours demandé pourquoi Nintendo utilisait le système de codes amis ? Nous avons enfin la réponse grâce à une fuite massive de documents concernant la Wii.

Un choix cornélien

Contrairement à Microsoft ou Sony, qui utilisent un système de nom d’utilisateur unique via le Gamertag et l’ID PlayStation, Nintendo s’est démarqué avec un système de codes amis. Par exemple sur Switch, pour ajouter un ami dans votre liste, vous devez rentrer un code unique et souvent très long dans un menu dédié de la console (même si d’autres moyens existent via twitter ou facebook par exemple). Cette méthode a ses avantages comme la personnalisation du pseudo (et ainsi éviter les noms du genre XxXHaseoLeBossdu62XxX), et ses inconvénients comme la recherche et l’ajout d’amis fastidieuses.

Pour remettre un peu de contexte, il faut savoir qu’il y a quelque temps, des informations confidentielles de la compagnie (codes sources, des fichiers sur le design, et divers documents) ont été obtenues via un piratage par des hackers. Toutefois, ne vous attendez pas à des révélations sur de futurs projets puisque cela concerne exclusivement la génération Wii. Apparemment, cela viendrait plus précisément d’un serveur de BroadON, une compagnie engagée par Nintendo pour développer principalement la partie hardware et software de la Wii.

Pour en revenir à notre histoire de pourquoi Nintendo utilise ce système de codes amis, un powerpoint d’une conférence de développeurs issu de cette fuite nous donne les raisons majeures. Nintendo a d’abord pensé au système de noms uniques, mais la firme a conclu que cela serait trop frustrant pour les utilisateurs de ne pas trouver de pseudo disponible. Ce qui donne un conflit avec le principe de « Simplicité »mis en avant dans ce document par Nintendo.

Il va également à l’encontre d’un autre principe, « le confort », que Nintendo traduit par une « tranquillité de l’esprit ». En effet, la peur que l’utilisateur soit visé par des personnes mal intentionnées (en trouvant un pseudo via des variantes d’un vrai nom) est également présente.

Bien que ce système soit parfois critiqué de nos jours, il est intéressant d’observer comment Nintendo a pensé toutes ces fonctionnalités qui continuent encore d’officier sur Switch malgré un court changement pendant l’ère Wii U.