La FTC veut savoir ce que Microsoft prépare pour la prochaine génération de Xbox et les exclusivités Bethesda

Si l’actualité du rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft est beaucoup tourné sur le continent européen ces derniers temps avec les jugements en attente de la commission européenne et du régulateur britannique (la CMA), n’oublions pas que la FTC (aux Etats-Unis) reste aussi une grosse épine dans le pied de Microsoft. Il s’agit là pour l’instant du seul organisme qui s’est opposé à cette acquisition, et c’est pourquoi Microsoft doit se justifier auprès de l’organisme afin d’arriver à un accord acceptable pour les deux entités. Récemment, la FTC a demandé à Sony de livrer des documents très importants sur les partenariats exclusifs que l’entreprise entretenait avec des éditeurs tiers. C’est aujourd’hui Microsoft qui doit montrer des documents que Brad Smith et compagnie aimeraient garder secrets.

NEW: The FTC's lawyers are dissatisfied with the documents Microsoft has/hasn't disclosed in the lead-up to their trial over the Activision deal

– They want more on Microsoft's ZeniMax exclusivity plans

– More about Microsoft's "next-generation gaming ecosystem" (do tell!)

